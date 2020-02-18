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Spor

Hasan Ali Kaldırım forma bekliyor

Fenerbahçe'de sakatlıktan dönen Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçında teknik direktör Ersun Yanal'dan forma bekliyor.

18 Şubat 2020 Salı13:19 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 13:19

Bu sezon ciddi sakatlıklar yaşayan ve operasyondan geçen Hasan Ali Kaldırım, artık tamamen iyileşmiş durumda. Sol bekte oynamaya da hazır olan tecrübeli sol bek forma bekliyor. Ankaragücü deplasmanında yer almamasına şaşıran başarılı futbolcu, Galatasaray derbisinde oynamak istiyor.

Takımdaki şu an tek sol bek olan Hasan Ali için teknik direktör Ersun Yanal farklı düşünüyor. Deneyimli çalıştırıcı, Hasan Ali'nin halen daha zamana ihtiyaç duyduğuna inanıyor.

KART BASKISI

Son haftaların düşüşteki ismi Vedat Muriç, kart baskısı nedeniyle zorlanıyor. 3 sarı kartla sınırda 8 haftadır oynayan Kosovalı forvet, Galatasaray derbisini kaçırmamak için hata yapmaktan haftalardır kaçındı.

Daha önce Gaziantep'te çift sarı kart nedeniyle polemiklerle karşılaşan Muriç, psikolojik olarak da bunaldı. Ancak bu hafta Galatasaray'a karşı sahadaki yerini alacak olan 25 yaşındaki golcü artık rahatladı.Tamamen derbiye konsantre olan Muriç, motivasyonunu üst düzeyde tutuyor

Ömrünün yarısından fazlası karlı yolları açmakla geçti

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