Hasan Ali Kaldırım gözyaşlarını tutamadı
Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Hasan Ali Kaldırım, 3-0'lık Akhisarspor mağlubiyeti sonrası gözyaşlarını tutumadı.
Fenerbahçe'nin kaptanı Hasan Ali Kaldırım, 90 dakika sonunda yıkıldı. Deplasmandaki 3-0'lık mağlubiyet sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Hasan Ali, soyunma odasında da büyük üzüntü yaşadı. Bu arada yıldız oyuncu için maç öncesi hem takım arkadaşları hem de Akhisarlı futbolcular sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Taraftarlar da 29 yaşındaki oyuncuyu tribüne çağırdı. (Fotomaç)
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