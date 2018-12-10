Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hasan Ali Kaldırım gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Hasan Ali Kaldırım, 3-0'lık Akhisarspor mağlubiyeti sonrası gözyaşlarını tutumadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin kaptanı Hasan Ali Kaldırım, 90 dakika sonunda yıkıldı. Deplasmandaki 3-0'lık mağlubiyet sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Hasan Ali, soyunma odasında da büyük üzüntü yaşadı. Bu arada yıldız oyuncu için maç öncesi hem takım arkadaşları hem de Akhisarlı futbolcular sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Taraftarlar da 29 yaşındaki oyuncuyu tribüne çağırdı. (Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

Şişli’de motosikletliye coplu saldırı kamerada

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA