Hasan Ali Kaldırım gözyaşlarını tutamadı

Fenerbahçe'nin kaptanı Hasan Ali Kaldırım, 90 dakika sonunda yıkıldı. Deplasmandaki 3-0'lık mağlubiyet sonrasında gözyaşlarına hakim olamayan Hasan Ali, soyunma odasında da büyük üzüntü yaşadı. Bu arada yıldız oyuncu için maç öncesi hem takım arkadaşları hem de Akhisarlı futbolcular sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Taraftarlar da 29 yaşındaki oyuncuyu tribüne çağırdı. (Fotomaç)