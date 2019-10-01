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Hasan Ali Kaldırım tedavisi için ABD'ye gidiyor

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım, tabanlık yaptırmak için ABD'ye gidecek.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 4 Ekim Cuma günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı bildirildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcuların top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Hasan Ali Kaldırım'ın, kendisi için hazırlanan özel tabanlıkta yaşadığı sorun nedeniyle, geçen yıl Tolga Ciğerci'nin tabanlık yaptırdığı ABD'deki merkeze gideceği belirtildi.

Yeni tabanlık yaptırmak için 1-2 gün içinde ABD'ye gidecek ve özel programına orada devam edecek Hasan Ali Kaldırım'ın, milli maçlar nedeniyle lige verilecek aradan sonra hazır olarak takıma katılmasının planlandığı duyuruldu.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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