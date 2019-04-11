Hasan Ali Kaldırım'a Almanya'dan talip çıktı
Fenerbahçe'de başarılı performansıyla dikkat çeken Hasan Ali Kaldırım'ı, Alman kulübü Hertha Berlin'in istediği öğrenildi.
Hertha Berlin'in sezon sonunda teklif yapmayı planladığı öne sürüldü.
Hasan Ali Kaldırım, yükselen performansıyla Milli Takım'ın da vazgeçilmezi oldu. Almanya'da doğan ve kariyerine burada başlayan Hasan Ali ise önceliğinin Fenerbahçe'de kalmak olduğunu söylemişti
Fenerbahçe forması ile bu sezon toplam 35 maça çıkan Hasan Ali, takımına 3 gol, 5 asistlik katkı vermişti.
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