Hasan Ali Kaldırım'dan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 2019-20 sezonu için transfer hareketliliğinin yaşandığı Fenerbahçe'de adı transfer haberleri ile anılan Hasan Ali, sarı-lacivertli kulüple tekrar şampiyonluk yaşamak istediğini kaydetti. Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki takviyelerle zirveye oynamak için kadro kurmak istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda takıma yapılacak takviye çalışmaları sürdürülürken, sarı-lacivertli kulübe 2012-13 sezonunda 3 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ile Kayserispor'dan dahil edilen Hasan Ali'nin de durumu netleşti. Adı birçok yabancı kulüple anılan başarılı milli futbolcu, Fenerbahçe'ye çok şey borçlu olduğu için 1 yıl daha olan sözleşmesini sürdürmek istiyor.

West Ham United'ın ilgilendiği Hasan Ali'nin sözleşmesinde '5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine rağmen bu para ödense de gitmek istemeyen Hasan Ali, sarı-lacivertli takıma daha çok katkı sunacağını ifade etti.

Sarı-lacivertli taraftarları çok sevdiğini her zaman dile getiren Hasan Ali Kaldırım, kaptan olarak takıma daha çok katkı sunacağını ve tekrar şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti. Yurt dışından gelen tekliflerin kendisi için gurur verici olduğunu da söyleyen Hasan Ali, kendisini Fenerbahçe kulübüne ait hissettiği için başka bir takıma gitmeyeceğinin altını çizdi.

Sarı-lacivertliler geri kalan sezonda yaşadığı büyük sıkıntıların ardından son dönemde toparlarken Hasan Ali, 31 lig, 6 Avrupa Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi Eleme, 2 de Türkiye Kupası olmak üzere 41 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki futbolcu bu performansıyla takımın 2018-19 sezonunda en çok oynayan futbolcusu olarak zirveye yer alırken 3 gol atıp 5 de asist yaptı.

(DHA)