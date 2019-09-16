Fenerbahçe'ye Hasan Ali'den beklediği müjdeli haber gelmedi.

Milli arada takımla birlikte koşulara başlaması ve Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelmesi beklenen Hasan Ali'nin sakatlığında beklenen gelişmenin yaşanmadığı bildirildi.

Isla ve Moses'la beraber özel program dahilinde çalışmaya devam eden Hasan Ali'nin derbiye yetişme ihtimalinin ise düşük olduğu gelen bilgiler arasında.