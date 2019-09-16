Hasan Ali'nin son durumu belli oldu
Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray derbisine yetişmesi de zora girdi.
- Sabah
Fenerbahçe'ye Hasan Ali'den beklediği müjdeli haber gelmedi.
Milli arada takımla birlikte koşulara başlaması ve Galatasaray derbisine kadar hazır hale gelmesi beklenen Hasan Ali'nin sakatlığında beklenen gelişmenin yaşanmadığı bildirildi.
Isla ve Moses'la beraber özel program dahilinde çalışmaya devam eden Hasan Ali'nin derbiye yetişme ihtimalinin ise düşük olduğu gelen bilgiler arasında.
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