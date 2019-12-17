Hasan Ali’ye yeni sözleşme teklifi
FENERBAHÇE’DE yönetim ocak ayında takıma takviye için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da iç transferde oyuncularla görüşmeler yapılıyor.
- Star Spor
İlk olarak Ozan Tufan ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilirken hedefdeki yeni isim Hasan Ali Kaldırım. Yanal’ın tavsiyesi sonrası yönetim tecrübeli isim ile masaya oturdu ve prensipte el sıkışıldı.
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