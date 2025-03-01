Hasan Arat, Avrupa Olimpiyat Komitelerinin (EOC) yönetim kuruluna tekrar seçildi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı (IOC) Thomas Bach''n da katıldığı, Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen EOC 54. Genel Kurulunda yapılan seçimde, Spyros Capralos'un yeniden başkanlığa seçildiği belirtildi.

TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat'ın da yeniden 2027 İstanbul Avrupa Oyunları kapsamında yönetim kuruluna doğal üye olarak alındığı ifade edildi.

Göreve 2029'a kadar devam edecek yeni yönetim kurulunda altışar kadın ve erkek üye olmak üzere eşit temsil sağlandığı kaydedildi.

HASAN ARAT: "TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMEK İÇİN YENİDEN YÖNETİME GİRDİM"

EOC Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Arat, Türkiye'yi temsil etmek için yeniden yönetime girdiğini dile getirdi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Arat, 12 yıldır EOC'nin yönetim kurulunda Türkiye'yi iyi bir şekilde temsil ettiğini vurgulayarak, "EOC tüzüğü gereği Avrupa Oyunları'nı düzenleyecek ülkenin temsilcisi yönetimde yer alır. Türkiye adına yeniden yönetime girmem için öneri verildi ve bu oybirliğiyle kabul edildi. Ben, Türkiye'yi temsil etmek için yeniden yönetime girdim. Burada Türkiye ile EOC arasında bir köprü olacağım." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat, 16 Mart'ta yapılacak Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olağan Genel Kurulunda ise herhangi bir yönetimde olmayacağını belirterek, adaylara başarı diledi.