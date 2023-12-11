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Spor

Hasan Arat kadro dışı kalan oyuncularla ilgili konuştu!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2023 Pazartesi 20:25 - Güncelleme:
Hasan Arat kadro dışı kalan oyuncularla ilgili konuştu!
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fransız ajansı AFP'ye transfer açıklamalarında bulundu.

Hasan Arat, 'Bir numaralı önceliğimiz daha iyi bir takım oluşturmak. Kış transfer döneminde kadromuzdaki boşlukları dolduracağız' dedi.

Sözlerine devam eden Arat, "Kadro dışı bırakılanlar oyuncular ile ilgili devre arasında iyi teklifler gelmesi halinde değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş yönetimi, Vincent Aboubakar, Jean Onana, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Eric Bailly'nin kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.

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