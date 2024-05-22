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Spor

Hasan Arat: Kupa camiamıza gelecektir

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Kupası finalinde oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Arat, 'Beşiktaş kupaların takımıdır. Kupa, camiamıza ve çarşıya inecektir.' ifadelerini kullandı.

22 Mayıs 2024 Çarşamba 18:36 - Güncelleme:
Hasan Arat: Kupa camiamıza gelecektir
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Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat dev maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Bu kupayla sezonu unutturmak istediklerini söyleyen Hasan Arat, "Beşiktaş takımı kupayı alarak bu seneyi unutturmak istiyor. İyi bir sezon geçirmedik, bu taraftarlarımızı üzen bir sezon oldu. Bu bir spordur, spora spor gibi yaklaşmak lazım." ifadelerini kullandı.

VAR hakemini kendilerinin yabancı olmasını istediklerini söyleyen Hasan Arat şu sözlerle devam etti:

"VAR'da yabancı bir hakem olacak, biz bunu talep etmiştik, TFF bunu olumlu karşıladı. Hakemlerin aynı şekilde çok hakkaniyetli bir şekilde maçı yöneteceğine inanıyoruz. Her iki takım da hazır. Hakemlerin de tüm Türkiye'nin ve yurt dışının bu maçı izleyeceğini bilerek bu maçı yönetmesi en önemli dileğimizdir. Hakkaniyetli bir yönetim olacağına inanıyorum. Aksi halde üzülürler. Ben doğru bir idare ile maçın ilerleyeceğine inanıyorum."

"BEŞİKTAŞ KUPALARIN TAKIMIDIR"

Kupayı kazanmayı beklediklerini ifade eden Hasan Arat, "Camia olarak büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Teknik ekip ve sporcuların bunu iyi anlayacağına inanıyorum. Sporda bahane olmaz. Çıkacaksın oynayacaksın ve kazanacaksın. Beşiktaş kupaların takımıdır. Kupa, camiamıza ve çarşıya inecektir." dedi.

2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin statlarında oynanmasına değinen Hasan Arat şu cümlelerini noktaladı:

"Beşiktaş dünyanın en güzel stadyumlarından birine sahip. Avrupa Şampiyonası'nda stadımızın olmadığını biliyorduk. Yaptığımız görüşmelerin ardından bugün alınan kararlar Türkiye için gurur vesilesidir, camiamız için fevkalade önemlidir. Bundan sonra da nereye doğru ilerleyeceğimizin önemli bir işaretidir."

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