İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mart 2024 Pazar / 23 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hasan Arat o paylaşımı görünce protokolde ortalık karıştı! ''Bedelini ağır ödersiniz''
Spor

Hasan Arat o paylaşımı görünce protokolde ortalık karıştı! ''Bedelini ağır ödersiniz''

Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Paylaşım sonrası Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, protokol tribününde tepki gösterdi.

3 Mart 2024 Pazar 22:05 - Güncelleme:
Hasan Arat o paylaşımı görünce protokolde ortalık karıştı! ''Bedelini ağır ödersiniz''
ABONE OL

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası protokol tribünü karıştı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu.

Paylaşımı yardımcılarından gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.

Hasan Arat'ın bağırması sonrası Galatasaraylı yöneticiler de tepki gösterdi. Ortalık bir süre gerildi.

İşte Galatasaray'ın o paylaşımı:

"BAŞKANIMIZ SİLİNMESİNİ İSTEDİ"

Konuyla ilgili Feyyaz Uçar, "Galatasaray yönetimini çok güzel ağırladık ama Galatasaray'ın maç sonu attığı tweeti gördük. Başkanımız tweetin silinmesini istedi ama tweet hâlâ silinmiş değil."

"Biz Beşiktaş'ız. Kartalı sığdıracak bir kafes ve ağırlığını taşıyacak salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak. Biz sosyal medyadan rakiplerimizle konuşmak istemiyoruz. Hiç yakışmadı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.