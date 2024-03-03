Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği derbi sonrası protokol tribünü karıştı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından atılan sarı lacivert salıncağa binmiş, üzgün kartal görseli sonrası protokol tribününde gerginlik oldu.

Paylaşımı yardımcılarından gören Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaraylı yöneticilere "Bu rezalet nedir? Sabrımızı zorlamayın. Bedelini ağır ödersiniz." diye bağırdı.

Hasan Arat'ın bağırması sonrası Galatasaraylı yöneticiler de tepki gösterdi. Ortalık bir süre gerildi.

HER ZAMAN HER YERDE EN BÜYÜK CİMBOM! ���� pic.twitter.com/Jlxq5kJPRQ — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) March 3, 2024

Konuyla ilgili Feyyaz Uçar, "Galatasaray yönetimini çok güzel ağırladık ama Galatasaray'ın maç sonu attığı tweeti gördük. Başkanımız tweetin silinmesini istedi ama tweet hâlâ silinmiş değil."

"Biz Beşiktaş'ız. Kartalı sığdıracak bir kafes ve ağırlığını taşıyacak salıncak henüz yapılmadı, yapılmayacak. Biz sosyal medyadan rakiplerimizle konuşmak istemiyoruz. Hiç yakışmadı."