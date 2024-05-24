Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün başındaki ilk kupasının mutluluğunu yaşıyor.

Beşiktaş Kulübü'nün Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nda 3 Aralık 2023 tarihinde göreve gelen Hasan Arat, başkanlık döneminin ilk kupasını kazandı.

ÜST ÜSTE 6. ZAFER

Siyah-Beyazlılar, kupa zaferi ile önemli bir başarının altına da imza attı. Kara Kartal, Türkiye Kupası'nda çıktığı son 6 finalin tamamında rakiplerine geçit vermedi ve hepsinde mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, bu sonucun ardından kulüp tarihindeki 11. kupasını kaldırmayı başardı.

"SPORCULARIMIZ HEDİYE ETTİ"

Öte yandan Başkan Arat, şampiyonluğun ardından "Kupayı sporcularımız hediye etti. Biz hediye etmedik. Kupa onların emeği. Tüm teknik heyet ve sporcularımızın emeği. Biz sadece idarecilik vazifesini yaptık. Ben onların hepsini kutluyorum. Gerçekten inandılar, bugün çok hazırlandılar. Beşiktaş'a layık bir şekilde sonuna kadar oynadılar. Güzel bir futbol oynadılar. Takımımla gurur duyuyorum. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.