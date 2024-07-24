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Spor

Hasan Arat: Şu anda tek önceliğim Beşiktaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Arat, birliğin kendisini başkan olarak seçmek istemesine rağmen görevi reddetme sebebini, ''Benim camiama sözüm var. Şu anda tek önceliğim Beşiktaş. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Tüm kulüp başkanlarına Beşiktaş camiası adına teşekkür ediyorum.' sözleriyle ifade etti.

24 Temmuz 2024 Çarşamba 17:25 - Güncelleme:
Hasan Arat: Şu anda tek önceliğim Beşiktaş
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası konuştu.

"BEŞİKTAŞ'A SÖZÜM VAR"

Kulüpler kendisini Kulüpler Birliği Vakfı başkanı seçmek istemesine rağmen görevi kabul etmeyen Hasan Arat, "Benim camiama sözüm var. Şu anda tek önceliğim Beşiktaş. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Tüm kulüp başkanlarına Beşiktaş camiası adına teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a duyulan bu güven çok kıymetlidir. Beşiktaş bunu hak eden bir kulüptür. Bugün, burada bir kez daha gösterilen güvenden dolayı memnun olduğumu ifade etmek isterim. Ben, bu görevden affımı istedim çünkü Beşiktaş'ta yapacağımız çok iş var. Önümüzde çok önemli hedefler var." diye konuştu.

Açıklamalarına devam eden Arat, Ali Koç'un yeniden Kulüpler Birliği Vakfı başkanı seçilmesiyle ilgili, "Ali Bey bugüne kadar bu görevi çok güzel götürdü. Tekrardan kabul etmesinden dolayı memnun olduk. Kendisine ve yeni seçilen yönetime başarılar diliyorum. Her konuda yardımcı olacağız onlara. Kulüpler Birliği'nin birlik içerisinde olması lazım. Türk futbolunun meselelerine yoğun bir şekilde çözüm bulmak için çalışacaklarına inanıyorum. Biz de her türlü desteği vereceğiz. Yeni seçilen federasyonun önemli işler yapacağına inanıyorum. Yeni federasyon ve kulüpler birliği, iyi işler yapacaktır." dedi.

"BEŞİKTAŞLILAR GURUR DUYSUN"

Son olarak camiası Beşiktaş'a seslenen Hasan Arat, "Beşiktaşlılar, Beşiktaş'la gurur duysunlar. Beşiktaş'a gösterilen bu teveccüh şahsıma değil, camiamadır. Beşiktaş her zaman Türkiye'de bu güvene layıktır. Bize gösterilen teveccühe tekrar çok teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

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