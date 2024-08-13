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Spor

Hasan Arat: Süleyman Seba unutulmayacak bir insandı

Beşiktaş, efsane başkanı Süleyman Seba'yı vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında andı. Siyah beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

13 Ağustos 2024 Salı 11:41 - Güncelleme:
Hasan Arat: Süleyman Seba unutulmayacak bir insandı
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Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 10. yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Siyah-Beyazlılar'ın başkanı Hasan Arat, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İşte o açıklamalar...

"SÜLEYMAN AĞABEY, SEN RAHAT OL"

"Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Süleyman Ağabeyimizin son dönemini birlikte geçirdik. 8 ay önce onun prensipleri çerçevesinde yönetimi devraldık. Onun izinde yürümeye devam edeceğiz. Bu konuda müsterih olsun tüm camiamız. Süleyman Ağabey sen rahat ol, nur içinde yat. Gençler burada seni ziyarete geldiler. Beşiktaş'ın gerçek emanetçileri onlar. Biz gelip geçici görevimizde sizin ilkelerinizi yürütmeye devam edeceğiz."

"HEPİMİZ SENDEN RAZIYIZ"

"Bugün mutlu olman lazım çünkü altyapıdan yetişmiş epey sporcumuz var A takımda. Nur içinde yat. İyi ki varsın. Beşiktaş'a, devletine, milletine çok şey verdin. Hepiniz senden razıyız. Yaptıkların için çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Tüm Beşiktaşlılar adına teşekkür ediyoruz. Nur içinde yat Süleyman Ağabey."

"O, UNUTULMAYACAK BİR İNSANDI"

Öte yandan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar da şu ifadeleri kullandı;

"Ben camianın çok şanslı kişilerindenim. Futbolculuk kariyerimin başından sonuna kadar Süleyman Seba benim başkanımdı. Daha sonra bazı ayrılıklar oldu ama hiçbir zaman sayın Seba'ya olan sevgimizi kaybetmedik. Çünkü o unutulmayacak bir insandı. Nur içinde yatsın."

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