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Spor

Hasan Arat: Teknik direktör çalışmalarımız devam ediyor

Beşiktaş'ın yeni Başkanı Hasan Arat, seçimlerin ardından Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Teknik direktör çalışmaları hakkında konuşan Arat, 'Çalışmalarımız devam ediyor, yakın zamanda bunun bilgisini vereceğiz' dedi. İşte detayalar...

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 15:23 - Güncelleme:
Hasan Arat: Teknik direktör çalışmalarımız devam ediyor
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, işlerinin çok zor olduğunu ancak bu zorluğun üstesinden gelerek hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Anıt Park'ta taraftarlarla bir araya gelen Hasan Arat, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Anıtkabir ziyaretinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurgulayan Arat, "Beşiktaş 120 yıllık ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda çok önemli mücadele bulunmuş bir camia. Ata'mızı Cumhuriyet'in 100. yılında ziyaret etmek büyük bir onur. Tüm camiama ve arkadaşlarıma buraya geldikleri için teşekkür ediyorum. Gençler, Cumhuriyet'in bekçisidir. Beşiktaş her zaman devleti ve milleti için bu ülkeye hizmet etmeye devam edecek. Milletinin, devletinin emrinde olacak. Beşiktaş her zaman gençleriyle Cumhuriyet'in bekçisi olacak." diye konuştu.

Anıt Park'a gelen çok sayıda Beşiktaşlı taraftarla birlikte tezahürat yapan Arat, kendisine gösterilen ilgiyi şöyle değerlendirdi:

"Bu sevgi çok büyük mahcubiyet oluşturuyor. Büyük bir sorumluluk. Bu sevgiye layık olmaya çalışacağız. Camiamız Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Özellikle gençlerimizin hayalleri ve hedefleri var. Bunun için elimizde gelen her şeyi yapacağız. İşimiz kolay değil, bunu biliyoruz, zor bir işe soyunduk. Bugün Ata'mızın ziyaretinde camiamızın birlik ve beraberliği bize büyük bir güç verdi. En zor günlerimizde buraya geldik. Biz Beşiktaş olarak zorlukların üstesinden gelebilecek bir camiayız. Bunu da kanıtlamış bir camiayız. Hedeflerimize bakacağız. Zor hedefler liderlerin işidir. Camiam adına bu zor hedeflerin üstesinden gelmeye çalışacağım ve bu hedeflere ulaşacağım. Gençler en büyük gücümüz. Bu camianın başkanı olarak bugün burada olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Beşiktaş Ata'sının yanında olmaya devam edecek."

Hasan Arat, eski teknik direktörleri Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ve yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili gelen sorulara ise "Ata ziyaretinde bunları konuşmamaya karar verdik. Çalışmalarımız devam ediyor ama bugün bizim için özel bir gün. Yakın zamanda bunun bilgisini veririz. Beşiktaş büyük bir camiadır her şeyin üstesinden gelir." cevabını verdi.

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