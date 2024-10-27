Hasan Arat ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulu, 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Hasan Arat yönetiminin 3 Aralık 2023-31 Mayıs 2024 arasındaki faaliyetleri idari ve mali açıdan oylandı.

Arat yönetimi, büyük bir çoğunlukla ibra edildi.

Oylamanın ardından kürsüye çıkan Hasan Arat, "Bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma duyduğunuz güven ile ibradan dolayı tüm arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah bu coşkunuz yarın akşam da devam eder. Maçımız mutlu şekilde sona erer." diye konuştu.

