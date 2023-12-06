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  • Hasan Arat'ın ilk hedefi belli oldu! Kartal'a gurbetçi sol bek
Spor

Hasan Arat'ın ilk hedefi belli oldu! Kartal'a gurbetçi sol bek

Yeni yönetimin gelmesiyle transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sol bek için aday belirlendi. Siyah beyazlılar Freiburg U19 takımında forma giyen Berkay Yılmaz için devre arasında girişimde bulunacak.

6 Aralık 2023 Çarşamba 18:11 - Güncelleme:
Hasan Arat'ın ilk hedefi belli oldu! Kartal'a gurbetçi sol bek
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Beşiktaş için İspanya'dan transfer iddiası geldi. Marca'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların Freiburg U19 takımının formasını giyen Berkay Yılmaz ile ilgilendiği belirtildi.

TALİBİ ÇOK

18 yaşındaki genç oyuncuyla Beşiktaş dışında Real Betis, PSV Eindhoven ve Eintracht Frankfurt'un da ilgilendiği öne sürüldü.

Türk Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynayan Berkay Yılmaz, sol bekin yanı sıra sol kanat ve orta sahada da forma giyebiliyor.

Berkay Yılmaz'ın kulübü Freiburg ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

HASAN ARAT AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, seçim sürecinde projelerine dair yaptığı açıklamada, özellikle Almanya'daki gurbetçi oyuncularla ilgili çalışmaları olduğunu açıklamıştı.

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