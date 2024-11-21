Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün gündemindeki soruları cevaplıyor.

"BEŞİKTAŞ'IN BÜYÜKLÜĞÜ BU"

Yeni uygulamamızın çıkmasının ardından Türkiye'de 14 saatte eşin rastlanmamış bir olayın altına imza attık. İnanılmaz indirilme var. Bu Beşiktaş'ın büyüklüğü, Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum.

"DİJİTALDE REKOR KIRDIK!"

14 saatte 230 bin download oldu. Bu dünyada tarihi bir rakam! Uygulamayı indirip yapılan kayı 30 dakika öncesinde kadar 100.071! Bu da mucizevi bir rakam. Her 10 dakikada bir, 1000 kişi sisteme girdi. Üstelik yoğunluktan sistem çökmüş olmasına rağmen! Sabaha kadar iyileştirmeler yapıldı. Apple Store'da kıyamet koptu, onlar da böyle bir sayı beklemiyordu. Beşiktaşlılarla kimse baş edemez, Apple da baş edemedi! Çok mutluyuz. 72 bin uygulamada cüzdan açtı! 14 saatte bu inanılmaz! Dünya'nın hiçbir yerinde böyle bir rakam yok.

"BEŞİKTAŞ İLK SIRADA"

Beşiktaş'ın yeni uygulaması 1. sırada! Bu Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor. Artık dijitalde de gücümüzü devreye soktuk. Bir yılda 1 milyon indirme istiyorduk ama şu anda 230 bin oldu. 300 bin cüzdan ve kredi kartı diyorduk, 14 saatte 72 bin oldu. Yurt dışındaki Beşiktaşlılar onları unuttuğumuzu zannetmesin. Ekibimiz onların üye olabilmesi için çalışmalar yapıyor.

"BEŞİKTAŞ'IN GELECEĞİ İÇİN KRİTİK"

Beşiktaş Dijital Şirketi çok önemli bir yere gelecek. Bu şirket, bu rakamlarla çok büyük. Beşiktaş için çok güzel bir çalışma yaptık ama burada bitmeyecek. Bunun sürekli güncellenmesi ve yeni ortakların devreye girmesi önemli. Bu uzun bir serüven ve Beşiktaş'a faydası olacak herkese kapımız açık. Eski yönetim, başka listede yer alan isimler... Biz, Beşiktaş için kör oluruz. Bu çalışma, Beşiktaşlı çocuklara bırakılacak. Dijital dünya başka bir yere gidiyor.

"SANIRIM FARKLI ALGILARA NEDEN OLDU"

Özel nedenlerle bir süre ortada olmamam, sanırım farklı algılara neden oldu. İnsan hayatı, sizler de benzer şeyler yaşayabilirsiniz. Bu yol Beşiktaşlıların yolu, bu yol sadece benim yolum değil. Bu yol felsefenin yolu, inananlarla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Beşiktaşlı gençleri, çocukları çok önemsiyoruz. Müzedeki ziyaretlerde kuyruklar oluşuyor. Beşiktaş sevgisi çığı gibi büyüyor. Bu sadece futbol takımın başarısı değil! Felsefeye olan aşk, Beşiktaş'a olan aşk büyüyor.

"BİLET SATIN ALIRKEN ÖNCELİK"

KaraKartal Plus üyeliği olanlar, bilet alırken öncelikli olacak. Derbi maçlarında da değişen bir şey olmayacak. Passolig'den de biletler satılacak.

"KARA DUVAR PROJESİ SONA GELDİ"

Kara Duvar için Beşiktaş herkesin önünde. Tüm izinler alındı, sadece sayı konusunda görüşmeler devam ediyor. Beşiktaş'ta tarihsel değişimler yaptık, bunun bir örneği Tüzük Kongresi'nde aldığımız kararlar. Statta değişiklikler oldu. Konser yapıldı, zemin değişti. Konser yapılmasına çok sıcağız. 12 ayda stadın gelir getirmesini istiyoruz. Yapılan yanlış bulmadık, şeklini yanlış bulduk. Gayrimenkullerimizi geri alıyoruz. Beşiktaş Dijital TV devreye giriyor. Akaretler için Anıtlar Kurulu'nda izni çıktı, güçlendirme çalışması için izin gerekiyordu. Yeni araziler, güneş enerjisi santrali... 11 ayda baya bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Tüm zorluklara rağmen hızlı gittik.

"BANKALARA BİRLİĞİ İÇİN..."

6 Ekim'de Beşiktaş'ta seçim kararı alınmıştı. O gün Merkez Bankası politika faizi, %25 idi. Bugün kaç biliyor musunuz? %51. Biz açıkçası buraya gelirken, her sene bir Akaretler kadar faiz ödeyeceğimizi düşünmüyorduk. Akaretler'deki binamızın değeri kadar her yıl Beşiktaş faiz ödüyor. Bu, çok kritik bir konu. Türkiye'de bütün kulüplerin ekonomik sorunu var. Gelirken bu kadar faiz ödeyeceğimizi düşünmüyorduk. Tüm kulüpler için büyük bir faiz ödemesi var. Beşiktaş ve diğer kulüplerin, Bankalar Birliği Anlaşması için yeniden görüşme yapmalı.

"BAHİS VE YAYIN GELİRİ ARTMALI"

Kulüplerin bahisten daha fazla kazanması lazım. Burada büyük bir haksızlık var. Aynı şekilde yayın gelirleri... Geçen sene yayın gelirinden 4,6 Milyon Euro para kazandık. İki tane kanat oyuncusunun yıllık maliyeti! Sadece UEFA'ya katılım payımız 8,5 Milyon Euro. Bu sene 11,5 Milyon Euro alacağız. iddaa gelirlerinde sıkıntı var, bunu çözmeliyiz.

"KULÜPLER BÖYLE DEVAM EDEMEZ"

Kulüpler bu borçlarla devam edemez, devam etmesi mümkün değil! Bu faiz oranlarıyla bu iş devam edemez, sürdürülemez. Beşiktaş'ın faiz ödemesi, Süleyman Ağabey'in Akaretler'de yaptığı bir binaya eşit! Bunu matematik olarak değerlendirin.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK MI?

Tüzük gereği nasıl hareket etmemiz gerekirse, öyle hareket ederiz. Kimsenin haftalık politikasına Beşiktaş'ı alet etmeyiz. Verilmesi gereken karar hangi tarihte verilirse, o tarihte görürsünüz. İnsanların hayatlarında bazı şeyler olabilir. Tek önemli gündem, Beşiktaş'ın tüzüğüdür. Beşiktaşlıların yolu, her zaman bu şekilde devam edecektir.

ESKİ YÖNETİCİLERE GÖNDERME

Arkadaşların telaşlarını, yapmış oldukları baskıları anlayışla karşılıyorum. Keşke gelip Mali Genel Kurul'da konuşsalardı! Düşüncelerini camia ile paylaşsalardı. Beşiktaş Mali Genel Kurulu önemlidir, korumalarınızla oturacağınız yer değildir! Geleceksiniz ve hata varsa, söyleyeceksiniz. Ben her zaman Mali Genel Kurul'a geldim ve eleştirilerimi söyledim. Bu iş gazetelerden, televizyonlardan olmaz! Adaylık konusu gündemimde yok. Birinci gündemimiz, Beşiktaş'ın mali olarak sürdürülebilmesi ve Futbol A Takımı'nın başarılı olmasıdır. Kulüpçülükte bu en önemli konudur. Eski yönetici arkadaşların açıklamalarını gayet normal buluyorum. Onlar Beşiktaş, belki kendi yaşadıkları sıkıntılı günlerin benzerini gördüler ve dikkat çekmeye çalıştılar. Belki haklıdırlar. Beşiktaş'ta hemen bir fırtına koparılmaya çalışıldı. Beşiktaş bireysel olarak korunmaz, Beşiktaş'ı tamamen camiamız koruyacaktır. Uyarılar varsa, genel kurullar ve divan kurullarda bunları söylersiniz. İyi niyetlerinden şüphem yok, iyi niyetli eleştiriye açığız. Ancak onların yanlarındaki arkadaşlar yanlış işlere giriyorsa, onlardan haberimiz var! Bunu bilsinler! Ya oldukları gibi, ya da göründükleri gibi olsunlar.

"SEN BURADA MAÇ YÖNETEMEZSİN DENİYOR"

TFF ile geçen hafta önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Hakem hata yapabilir ama VAR yapamaz. Burada yayıncı kuruluş çok hassas olmalı. İstediğine, istediği gibi görüntü vermemeli! Adalet yayından başlıyor. Türkiye kaderini VAR hakemlerine teslim ediyor. Herkes hafta sonu rahatlamak için maç izliyor, para harcıyor, forma alıyor, yayıncılara üye oluyor... Eşi ve çocuklarıyla dışarı çıkmıyor... Bunun sosyolojik yanı var ve insanlar adalet istiyor. Bu görüntülere 7-8 dakika bakamazsınız, bu dünyada yok! UEFA maçlarındaki sürelere ve Türkiye'deki sürelere bakın! Burada adil bir düzen yok, bu sistem yıllar önce kurulmuş! Bu sistemin kurucuları var ve bu sistemden vazgeçmiyorlar! Bu iş çözülmeden Türkiye'de futbol başarılı olamaz ve Avrupa'da başarı elde edilemez! Yurt dışında kimse karara itiraz edebiliyor mu? Burada ne oluyor? "Sen burada maç yönetemezsin' deniyor. Biz kötü oynarsak ve yenilirsek, hakemi bahane etmeyiz. Ama Beşiktaş'ın hakkı yeniyor ve yıpratma dönemine giriliyorsa, bunun hesabını bu camia sorar!

"YABANCI VAR HAKEMİNE SICAK"

TFF Başkanı'na yerli ve milli konusunda çok ısrarlı olmamasını söyledik. Otomobil ve beyaz eşya mesela, yurt dışından ithal geldikten sonra rekabet güçlendi. TFF Başkanı, yabancı VAR hakemine sıcak baktı. Sadece yukarıdaki maçlara değil, aşağıdaki kritik maçlara da VAR yabancı hakeminin gelmesi sitendi. Sayın başkan, bu sistemin yıkılması için mücadele ediyor.

"F.BAHÇE VE G.SARAY'IN RÜYASI BİTTİ"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı bir hakem ile kararları değerlendirme rüyası başlamadan bitti! Türkiye'de futbol iki takımın tekelinde değil! Beşiktaş bu işlerin içinde girmez, bu iş sadece 3 takımın sıkıntısı değildir! Bu iş yapılacaksa, 18 takımla yapılır. İki takımın görüşüp sonra "Görüşmedik" demesini de şaşkınlık içerisinde karşıladım.

"YAPI VAR! BİZ KAPI KAPI AĞLAMAYIZ"

Başka kulüp başkanının açıklamasını burada konuşmam. Türkiye'de bir yapı var, buna inanıyoruz. Bundan TFF de rahatsız! Bu yapı bir takımın için kurulmuş olabilir ya da olamaz! Bu yapı, en çok Beşiktaş'ın hakkını yedi. Biz kapı kapı dolaşıp, ağlamayız! Biz sahaya çıkıp savaşacağız, hakkımızı da arayacağız.

"RAFA SILVA'YI ALMAK İSTİYORLARDI..."

Talisca transferini konuşmam. Bizim Rafa Silva gibi bir oyuncumuz var. Hüseyin Bey, Talisca görüşmesi yaptı ama maliyet anlamında uygun bulmadık. Bunları da söylemedik. Kendini Beşiktaşlı olarak görenler, arkadan dolaşmayı bıraksın! Beşiktaşlılar neden Beşiktaş'ı rencide etmeye çalışıyor? YouTube'da, orada, burada... Buna üzülüyorum. Size her şeyi söyleyemiyoruz ama bundan vazgeçsinler. Sporcu ve takım ismi kullanmak istemiyorum. Beşiktaş, Rafa Silva'yı aldık... Bakın bakalım, o bahsettiğiniz takım Rafa Silva'yı almak için neler yaptı ve alamadı! Bir bakın bakalım hangi takım almak istiyordu? 10 puan geride olduğumuz için bunlar konuşuluyor. Bizim sıkıntılarımız var, inkar etmiyoruz!

"ÜÇ KRİTİK İSİM SAKATLANDI"

Enkaz edebiyatı yapmadık, son geceye kadar oyuncu göndermeye çalıştık. Teknik eleştirilerde haklısınız, bunları cevaplarız. Kadromuzda çok kilit üç oyuncumuz sakatlandı. Gabriel Paulista takımın bel kemiği ve sakatlandı. Her şey bir haftada oldu. Milot Rashica sakatlandı ve Ciro Immobile sakatlandı. Bu sporun içerisinde var, olabilir. Emirhan Topçu parladı, Paulista'dan sonra çok iyi oynadı. Uduokhai Felix'in Lyon'da oynadığı oyun tarihe geçmiştir. Kurduğumuz takımdan şikayetçi değiliz, eksiklerimiz var ve görüyoruz. Sekiz transferi hocamızın tespitleri sonucu yapıldı. Kimse bundan sonra Beşiktaş'ta bir oyuncuyu tek başına alamaz. Socut departmanının tespitleri ve sonrasında bir süreç var.

"HAVLU ATMA LAFI DOĞRU DEĞİL!"

Havlu atma lafını doğru bulmuyoruz. Geçen seneye göre benzer eleştirilerde haklısınız ama bu takımla, geçen seneki takım aynı değil! Bu takımın refleksleri var ve cevap verebilen bir takım. Avrupa kupalarında iyi gidiyoruz. Oynadığımız takımlara bakın, biz en zor dönemi yaşadık. Moral bozmamamız lazım. Camia birlikte ve beraberlik içerisinde hareket etmeli. Buraya tutulamayacak sözler vererek gelmedik. Zorluğu biliyorduk ve üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Burada amiral Futbol A Takımı, morallerin bozulmaması için gerekeni yapıyoruz.

"TRANSFER GÖRÜŞMELERİNE BAŞLADIK"

Hüseyin Yücel transfer çalışmalarını yaptı. Gitmesi gerekenler var. Popülist bir şey yapmayacağız. Bütçemize uygun transferler yapacağız, alternatifler de hazır. Görüşmelere başladık zaten. Geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük 'Transfer Room" toplantısı yapıldı, 70 kulüp ağırladık. Yurt dışındaki kulüplerle ilişkilerimiz iyi.

"YOUTUBE YAYINLARI, PARALI İFTİRALAR"

Yeni YouTube'cular ortaya çıktı. Devamlı bağırıyorlar. Bağırdıkça, üye alacaklarını düşünüyorlar. Taraftarıma sesleniyorum. YouTube'da bağırıp çağıranlara, taraftarlar dikkat etsin! Ortaya dizayn edilmiş yalanlar atıyorlar. Beşiktaş için itibar suikastı yapılıyor! İftira dünyanın en kötü şeyi! Genç gazeteciler var, size ne para teklif edilirse edilsin, kimseye iftira atmayın! Gazeteci olduğunu söyleyenler, buraya gelir ve cevabını veririz.