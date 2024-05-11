Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, kulübün Tüzük Tadili ile İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"BU BİZİM HAYALİMİZDİ"

"Bazen sporcular kritik bir maça güneşli bir havada çalışır ama maç saati geldiğinde bir yağmur bastırır. Böyle bir gün bugün. Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için yağmuru yaşamak gerekir. Onursal Başkanımız Seba'nın ilk golünü attığı Eski Açık'ta buluştuk. Kurucularımızdan onursal başkanımıza, Beşiktaş'ın tarihinde şehit düşmüş gazi olmuş bu tribünlerden geçmiş tüm Beşiktaşlılar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Beşiktaş ilk kadın sporcusunu eskrim şubesinde yetiştirmiş. 1936 Berlin Olimpiyatları'na Halet Çambel katılmış. Çambel'in yanındaki hanımefendi Suat Fetgeri. Sayın Fetgeri'nin kızı. Halet Çambel, Beşiktaşlı Türkiye'nin ilk kadın profesörü ve Hititoloji konusunda dünyanın en önemlilerinden biriydi. Dün akşam Beşiktaş'ın sporcusu Nesrin Baş, 62 kiloda 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı. Bu bizim hayalimizdi, tebrik ediyoruz."

"GENEL KURUL'UN DEDİĞİ OLUR"

"Kulübümüzün anayasası olan tüzüğümüzde çağın gerekliliklerine uygun, size verdiğimiz sözlere ve vaatlere uygun, üzerinde profesörlerin çalışarak yaptığı değişiklikler bugün sunulacak. Yeni tüzüğü okumadım ama şöyle diye başlayan sözleri üzülerek izliyoruz. Beşiktaş'ta yaşanan değişimi görmemekte ısrar edenler var. Tüzükteki değişikliklerin faydası olacaktır. Beşiktaş halkın takımıdır, genel kurulumuz ne derse o olur."

23 MAYIS, TÜRKİYE KUPASI MESAJI

"Beşiktaş, kurulduğu 1903'ten bugüne dek en üst düzeyde yarışın içindedir. Beşiktaş için yarış bitmez, 23 Mayıs bizim için çok önemlidir. Biz 3 Aralık'ta emaneti almaya nasıl geldiysek bu emaneti yine gelecek nesillere bırakacağız. Beşiktaş bu tüzük değişikliğini tamamladığı zaman gururla dolaşacaksınız. Oluşan yenilikleri Türkiye'deki başka kulüpler örnek alacaktır. Beşiktaş bugün bir kez daha Türk sporunun ilklerini genel kurula sunacak. Teknolojideki değişim hızı şaşırtıcı boyutlarda. Gelişen teknolojik hız, gelecekteki tüzük değişikliklerinde önemli konuların gündeme gelmesine neden olabilir. Albert Einsten ne demiş, 'Zekanın ölçüsü değişme yeteneğidir' demiş. Şimdi genel kurulumuz üyelerimizde huzurunuzda bazı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Tüm büyük değişikliklerden önce kaos gelir. Biz bir kaosun içinde seçime gittik. Hala sıkıntıları çözmeye çalışıyoruz. Bu tüzük yönetimin tüzüğü değildir. Yönetim sadece kendi projelerinde öngördüğü bazı maddeleri Tüzük Kurulu'na sunmuştur. Bu sunumlar internet sitesinde paylaşıldı."

"HALK İÇİNDE BÜYÜMESİNİ SAĞLAYACAK"

"Bu tüzük, Beşiktaş'ın halk içerisinde büyümesini sağlayacaktır. Programımızda yer alan üniversiteli gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, bebeklerimiz için Beşiktaş üyeliğinde avantajlar gelmektedir. Şehit aileleri, gaziler, olimpik ve paralimpik sporcular için üyelikte kolaylıklar gelmektedir. Örneğin, Nesrin Olimpiyatlar'a katıldığı anda kulübe otomatik üye olacaktır. Şehit aileleri ve yakınları, gazilerimiz... Örnek vermek gerekirse, acı örnektir ama, 10 Aralık 2016'daki faciada kaybettiğimiz 47 şehidimiz var. Bunların yakınlarından üye olmak isteyen otomatikmen üye olacaktır."

"TÜM KULÜPLERE ÖRNEK OLACAK"

"Bu tüzükteki yönetim talepleri, ilklere imza atarak Türkiye'deki tüm kulüplere örnek olacaktır. Sözlerimizden biriydi bu. Beşiktaş dijital app'in lansmanı haziranda olacaktır. Bu tüzük sonrasında eğer genel kurulumuz onaylarsa, elektronik ortamda genel kurul olacaktır. Bu toplantıya katılamayan evinden oylamaya katılabilecek. Elektronik ortamda yönetim kurulu, oylama, kulübe üye olmak, başkan adaylarımıza imza vermek, üyeliklerle ilgili tüm işlemleri yapabilmek mümkün olacaktır. Kulübümüzdeki evrak yığını da tarihe karışacaktır. Daha iyiye gitmek için iyiden vazgeçmekten korkmayacağız. Beşiktaş gelecek yıllarda benzer yeniliklere uymak için örnek olmayı ilke edinmelidir."

"DEĞİŞİM KAÇINILMAZDIR"

"Değişim kaçınılmazdır. Büyüme isteğine bağlıdır. Kelimeler ise çoğu değişimin başladığı yerlerdir. Değerli Beşiktaşlılar, tüzük taslağını Sayın Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Doktor Veli Ozan Çakır, Spor Kulüpleri Dairesi Başkanı Emre Şahin bizzat inceleyerek gerekli değişiklikleri yaparak kurulumuza teslim etmiştir. Kısa zamandaki bu çalışmadan ötürü sayın devlet görevlilerimize camiam adına teşekkür ediyorum. Bu tüzük, yönetimde keyfiliğe esastan son vermektedir. Gördüğümüz kritik bir nokta vardı. Yönetim kurulu başkanı tek imzayla her şeye imza atabiliyordu. Böyle şey olmaz dedik. Kurula özellikle bildirdik. İki imza şartı olması gerektiğini söyledik. Biri hata yaparsa diğeri kontrol edebilir. Bir başkan tek başına Beşiktaş'ın en kritik davalarından birinin ibralaşmasına hukuki gerekçe olmadan imza atamazdı, attılar! Bundan sonra kimse kendi isteğiyle hukuki gerekçe olmadan bu imzayı atamayacak."

"TAHLİYE DAVASI AÇTIK"

"Akaretler'i 2044'e kadar kiralıyorlardı. Fulya'yı kaç yıllığına kiraladılar, 25 yıllığına. Biz bu tüzükte diyoruz ki, yönetim kurulları 10 yıldan fazla kiralayamaz. Bu bina bizim dediğimiz zaman, 30 yaşa kadar olan kişiler bu binanın bize ait olduğunu bilmiyordu. Üzerinde kiracının ismi yazıyordu. Haklı serzenişimizi dile getirdik, yazının kalkmasını ve binanın geri teslimini istedik. Kendisi endişelerimizi hassasiyetle dinledi. O zaman gereğini yerine getireceğini söyledi. Hukuk Kurulu Başkanımız Sayın Mimir ve İkinci Başkan Sayın Yücel geri adım atmadı, tahliye davası açtık. Davada çok kuvvetli bir yere geldik. Yazı sökülmeye başlandı."

"HAKSIZLIĞA SON VERECEĞİZ"

"Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak. Herkesten alacak. Haksızlığa son verecek Beşiktaş."

"BİNAYI BEŞİKTAŞ'A DEVREDECEKSİNİZ"

"Biz kira artırımı istemiyoruz. Anlaşmaya gitmeyeceğiz. Binayı komple Beşiktaş'a devredeceksiniz. Bunu camiamızla paylaşacağız. Beşiktaş Fulya meselesindeki en önemli adımlarından biri çözülecek. Burada bitmiyor. Sorunlar çok büyük. Akatlar'da aynı sorun var, Fulya'da gece kulübemiz var, Pendik'te nargilehanemiz var. Dün Beşiktaş Belediye Başkanı Sayın Akpolat ile konuştum. Yarın 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri boşaltılıyor. Kulübümüz orayı devralacak. Sayın İmamoğlu ile konuştuk, Çilekli'yi geri alacağız."

"GRUPLARDAN KİMSE MEDET UMMASIN"

"Uzun süreli kiralamalarda 5 yılda 1 yeniden değerleme şartı geliyor tüzüğümüzde. Genel kurula sormadan yapılan işlere genel kurul şartı getiriliyor. Denetim Kurulu yetkileri güçlendiriliyor, daha da güçlendirilsin. Bu hale gelmezdik güçlü Denetim Kurulu olsa. Kimseden tavsiye, talimat alamaz maddesi ekleniyor. Denetim Kurulu'na seçilme liyakati yükseltiliyor. Tüm kurullara seçilmek için kıdem şartı düşürülüyor, kapsayıcılık artıyor. Beşiktaş, modern devrime katılıyor. Şu anda kadınlarımız yüzde 10 bile değil. Her kurula 2 tane minimum kadın üye şartı getiriliyor. Yeni üye referansı 35'e yükseltiliyor ki sahte imzalar atılmasın. Herkes 35 kişiye imza atabiliyor. Denetim Kurulu'nun sunduğu raporda 5700'ün üzerinde üye maalesef farklı şekilde kaydedilmiş. Hepsi tespit edildi. Disiplin Kurulu ve Yönetim Kurulu gereken işlemleri yapacak. Kimse buna cesaret edemeceyek. Bu kulüpten elinizi çekin, tekrar ediyorum bu kulüpten elinizi çekin. 5700 üye şüpheli şekilde kulübe üye yapılmış. Rakama bakın! 305 üyenin referansı vefat, istifa veya üyeliği düşen kişiler tarafından yapılmış. Daha fazla uzatmayayım, üzülmeyin. Dramatik şeyler var. İmza taklitlerini söylemiyorum. Niye buna tenezzül ediyor ya. Sokaktaki Beşiktaşlı üye olmak için can atıyor, bunlar tomar tomar paralarla kendi üyelerini yapmaya çalışıyorlar. Beşiktaş'ta bu tip hakimiyet bundan sonra bitmiştir. Beşiktaş'ın yönetimini Beşiktaş seçecektir. Gruplardan kimse medet ummasın."

ŞÜPHELİ ÜYELİKLER

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 2023 yılında kulübe yapılan üyeliklerin 5751'inin tüzüğe aykırı veya şüpheli olduğunu açıkladı.

"HERKESİ DİNLEYECEĞİZ"

"Bu gökkubbede hepimiz birlikteyiz, tek derdimiz var; vatanımız Türkiye ve Beşiktaş. Fikir ayrılıkları olabilir, hiç önemli değil. Herkes fikrini bu kürsüde medenice konuşur Beşiktaş'ı yıpratmadan. Beşiktaş'ta bundan sonra herkes konuşacak, kenarlarda köşelerde dedikodu yapıp iftira atmayacak. Gelecek kürsüde konuşacak. Şöyle duydum, bu böyleymiş demeyecek. Bu Beşiktaş'ta özlenen tablodur. Beşiktaşlı susturulmayacak. Bu kürsüden kovalanan üyelerimiz vardı. Herkesi dinleyeceğiz. Hakaret, iftira içermeyen her teknik konuyu düzenleyeceğiz."

"BİR DAHA YAŞANMAYACAK"

"Son 23 yılda yaşananlar bir daha yaşanmayacak. Biz Beşiktaş'ı büyüklerimizden gururla emanet aldık. Bizden sonrakilere gururla teslim edeceğiz."