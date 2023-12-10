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  • Hasan Arat'tan ilk hamle savunmaya! Beşiktaş transfer için harekete geçti
Spor

Hasan Arat'tan ilk hamle savunmaya! Beşiktaş transfer için harekete geçti

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İspanyol ekibi Atletico Madrid forması giyen Javi Galan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

10 Aralık 2023 Pazar 19:46 - Güncelleme:
Hasan Arat'tan ilk hamle savunmaya! Beşiktaş transfer için harekete geçti
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Süper Lig'de performansıyla bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş için yeni bir iddia geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Atletico Madrid'de süre almakta zorlanan Javi Galan'ı transfer etmek istiyor.

Atletico, tecrübeli oyuncuyu yaz transfer döneminde 5 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Haberde kötü performansıyla teknik direktör Simeone'yi etkileyemeyen Galan'ın Samuel Lino ve Rodrigo Riquelme'nin gerisinde kaldığı vurgulandı.

Bunun sonucunda ise 29 yaşındaki sol bek ile yolların ayrılacağı yazıldı. Oyuncu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Real Betis, PSV ve Frankfurt'un da ilgilendiği aktarıldı.

Oyuncunun forma yarışına girmek istediği ve ayrılığı düşünmediği belirtilse de bunun pek mümkün olmadığı kaydedildi.

Javi Galan, İspanyol deviyle toplamda 7 maçta forma giydi ve sadece 157 dakika sahada kalabildi.

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