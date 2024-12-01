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Spor

Hasan Arat'tan karşı hamle geldi! Tüm belgeleri teslim etti

Beşiktaş'ta başkanlık görevin istifa eden Hasan Arat kendisine karşı kamuoyunda yaşanan, ağır itham içeren konularla ilgili olarak tüm belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti. İşte detaylar...

1 Aralık 2024 Pazar 14:35 - Güncelleme:
Hasan Arat'tan karşı hamle geldi! Tüm belgeleri teslim etti
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Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda sular durulmuyor.

Geçtiğimiz günlerde görevini bırakan Beşiktaş JK 35. Başkanı Hasan Arat denetim kuruluna başvurdu. Arat kamuoyunda yaşanan, ağır itham içeren konularla ilgili olarak tüm bilgi ve belgeleri Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'ye teslim etti.

Olayların tamamı ile ilgili BJK tüzüğünün denetim kuruluna verdiği yetki ile kapsamlı denetim yapılmasını ve kamuoyuna ivedi olarak açıklama yapılmasını yazılı olarak talep etti.

Ayrıca Beşiktaş JK Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki ise söz konusu belgelerin kendisine ulaştığını ve kapsamlı bir araştırma başlattığını belirtti.

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