Hasan Arat'tan PSG vaadi!

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Talisca ve yıldız transferleriyle ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Hasan Arat yaptığı açıklamada, "Talisca listemizde yer alıyor. Şu anda görüşemeyiz çünkü kontratı var ama başkanı ve sahipleriyle görüşüyorum." dedi.

PSG ile görüşeceğini söyleyen Arat, "Çok kısa zamanda Paris Saint-Germain ile de masaya oturacağız. Hasan Arat'ın kimleri getireceğini göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN SON ÇIKIŞI"

Yapılacak seçimin siyah-beyazlılar için kritik olduğuna vurgu yapan Arat, kongre üyelerine çağrıda bulunarak, "Bana karşı hepsi birleşti, burası net. Eski TFF başkanı oturduğu yerde adayları çağırıp icazet vermeye kalktı. Bu düzen böyle devam etmeyecek. Birbirleriyle kavga edenler, birbirlerinin karşısına aday olanlar nedense birleştiler. Bizim felsefemiz belli. Bu seçim Beşiktaş için en kritik seçimdir. Lütfen 3 Aralık günü oy vermeye gelecek olan tüm kongre üyelerimiz bu bilinçle sandık başına gelsinler. Taraftarlarımız süreci bu şekilde takip etsinler. Bu seçim Beşiktaş'ın son çıkışıdır." diye konuştu.

"HERKES HEYECANLANACAK"

Kendi projelerini çalışarak yola çıktığını aktaran Hasan Arat, şunları söyledi: "Önce projeler yok dediler şimdi de yapamazlar diyorlar. Yapamaz diyenler kendi projelerini anlatsın görelim. Farazi oyuncu ismiyle kimseyi heyecanlandırmıyoruz, biz buraya indirince zaten herkes heyecanlanacak. Beşiktaş'ı aşağı çekmeye çalışıp kendilerini büyüttüler Beşiktaş'a büyük tahribat verdiler. Bütün tesislerimizi yok ettiler, insan utanır hala buradan ne götürürüm derdindeler."