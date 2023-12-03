Hasan Arat'tan Serdal Adalı sözleri!

Beşiktaş'ta yapılan olağanüstü seçimli genel kurulda 7 bin 271 oy ile siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı olan Hasan Arat, seçim sürecindeki rakibi Serdal Adalı ile ilgili, "Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı'ya 'kardeşim' dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli" dedi.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı sona erdi. Akatlar Spor Kompleksi'nde yapılan genel kurulda 7 bin 271 oy alan Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün 35. başkanı oldu. Oy sayımının tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Hasan Arat, seçimdeki rakibi Serdal Adalı'ya centilmen mücadelesinden dolayı teşekkür ederek, "Öncelikle yanımda olan desteğini bir gün esirgemeyen beni derleyip toparlayan kıymetli eşime, canım kızıma, canım oğluma, teşekkür ederim. Bu yolda beni yalnız bırakmayan değerli kongre üyelerimiz, gençlerimiz, kadınlarımız, çocuklarımız, iş insanlarımız, taraftarlarımız, yönetim kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu yol Beşiktaşlıların yolu diyerek gerek yurt içi gerek yurt dışından kongreye gelemeyen desteklerini hissettiğim değerli Beşiktaşlılara, buraya gelip sabrederek gitmeyen, insan üstü gayret gösteren delegelerimize canı gönülden teşekkür ederim. Adanalı canım kardeşime gösterdiği centilmence mücadeleden dolayı teşekkür ederim. Serdal Adalı'ya 'kardeşim' dedim. Evet kardeşimdir ve ebediyete kadar kardeşim kalacaktır. Serdal Adalı büyük Beşiktaşlıdır. Bunu herkes böyle bilmeli" şeklinde konuştu.

"BANA BU ONURU YAŞATAN CANIM TÜRKİYEM VE CANIM BEŞİKTAŞIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Adaylık sürecinde birlikte çalıştığı ekibine teşekkür eden Arat, şu ifadelere yer verdi:

"Taraftarımıza sesleniyorum, herkese kollarımızı açıyoruz. Hep birlikte büyük Beşiktaş'ın hedeflerine ulaşacağız. Gençlerimize sesleniyorum. Beşiktaş size daha yakın olacak. Çocuklarımıza sesleniyorum; Beşiktaşlı olmaktan gurur ve heyecan duyacaksınız. Kadınlarımıza sesleniyorum; Beşiktaş'ta öncelik sizin olacak. Daha fazla kadın kongre üyesi ile kadın taraftarımız olacak. Derneklerimize sesleniyorum; artık sizlerle bir bütünüz. Burada görev alan herkes çok yoruldu. Herkesin emeklerine teşekkür ediyorum. Bu yola yalnız çıkmadım. Çalışma arkadaşlarım, ilk günden itibaren inanan camia üyelerine bana ve yönetim kurulu üyelerine, inanan, zor şartlarda çalışan arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarımıza, basınımızın değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bugün benim hayatımda çok önemli tesadüflerin olduğu bir gün. Genç insan 1977'de 46 yıl önce girdiği muhteşem camianın ferdi olarak hayaller kuruyor. Formanız buradaki müzede duruyor. Seba'nın ikinci başkanı oluyorsunuz. Allah size bugün şanlı Beşiktaş'a başkan olmayı nasip ediyor. Hayallerinizi ertelemeyin, hedefleriniz olsun. Bu hedefler için dürüst çalışın. Çok çalıştık, devam edeceğiz. Son olarak en kısa zamanda büyük Beşiktaş tüm bireylerini Anıtkabir'e Atamızın huzuruna gideceğiz. Bana bu onuru yaşatan canım Türkiyem ve canım Beşiktaşıma teşekkür ediyorum. Yolumuz açık şansımız bol olsun."