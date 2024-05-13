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Spor

Hasan Arat'tan sürpriz hamle! Cihan Çanak'ın temsilcisiyle görüştü

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Belçika ekibi Standard Liege'de top koşturan 19 yaşındaki futbolcu Cihan Çanak'ın temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi. İşte detaylar...

IHA13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:07 - Güncelleme:
Hasan Arat'tan sürpriz hamle! Cihan Çanak'ın temsilcisiyle görüştü
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Yeni sezon transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş'ın listesindeki futbolculardan biri de Belçika'da Standard Liege forması giyen Cihan Çanak. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon takımıyla çıktığı toplam 29 maçta 2 asist yaptı. Süper Lig'den birçok talibi olan Cihan için siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat devreye girdi.

Başkan Arat ile Cihan Çanak'ın temsilcisi bir görüşme gerçekleştirdi. İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, söz konusu görüşmede taraflar transfere dair fikir alışverişinde bulunurken, herhangi bir bonservis bedeli ise konuşulmadı.

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