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Spor

Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması! ''Kararımızı 3 maç sonra paylaşacağız''

Teknik direktör için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat konu ile ilgili konuştu. Siyah beyazlı ekip için en iyi kararı vermek istediklerinin altını çizen Hasan Arat, 'Her türlü alternatifi değerlendireceğiz. Ligi bitirmeden bir karar vermeyeceğiz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:58 - Güncelleme:
Hasan Arat'tan teknik direktör açıklaması! ''Kararımızı 3 maç sonra paylaşacağız''
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, sezonu bitirdikten sonra Teknik Direktör konusunda karara varacaklarını söyledi.

Hasan Arat, Fenerbahçe Göksel Çelik'le oynanan Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin final serisi rövanşı öncesi Süleyman Seba Spor Salonu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BU 3 MAÇTAN SONRA BAŞKA ŞEYLER KONUŞABİLİRİZ"

Trendyol Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor maçına odaklandıklarını belirten Arat, "Ligde ve kupada çok önemli 3 maçımız var. Hepsi aynı değerde. Bugünü iyi atlatıp perşembe günü finale moralimiz yüksek bir şekilde gitmek istiyoruz. Trabzonspor'la oynayacağımız finalin şenlik havasında geçeceğini düşünüyorum. Bizim biletlerimiz 4 dakikada bitti. Takımımız ve seyircimiz maça hazır. Kazanmak istiyoruz. Umarım bir sakatlık olmaz. Bu 3 maç bizim için çok kritik. Bu 3 maçtan sonra başka şeyler için konuşabiliriz." diye konuştu.

"3 MAÇTAN SONRA BUNU PAYLAŞACAĞIZ"

Hasan Arat, teknik direktör arayışlarıyla ilgili ise "Herkesle devamlı görüşüyoruz. 3 maçtan sonra bunu paylaşacağız. Bu gizli bir şey değil. Beşiktaş için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Şu an hedefimiz ligdeki maçlar ve kupa finali. İlk bu hedefimizi başaralım sonra kararlarımız daha sağlıklı olabilir. Avrupa kupalarına katılan bir Beşiktaş'ın gücü daha farklı konumda olur. Her türlü alternatifi de değerlendireceğiz. Teknik direktör kararını Beşiktaş yönetimi verecek. Kupa maçından sonra 1 maçımız daha var. Ligi bitirmeden bir karar vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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