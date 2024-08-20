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Spor

Hasan Arat'tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ziyaret etti.

AA20 Ağustos 2024 Salı 17:01 - Güncelleme:
Hasan Arat'tan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyaret
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar ile yönetim kurulu üyeleri Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve Burak Aslan da yer aldı.

Hasan Arat, tebrik ederek görevinde başarı dilediği İbrahim Hacıosmanoğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve plaket hediye etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Hasan Arat'a, üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.

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