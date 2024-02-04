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Spor

Hasan Arat'tan transfer cevabı!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maç sonrası transfer açıklamasında bulundu.

4 Şubat 2024 Pazar 23:55 - Güncelleme:
Hasan Arat'tan transfer cevabı!
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Trabzonspor maçı sonrası transfer açıklaması yaptı.

Hasan Arat Arat, Sports Digitale'e yaptığı açıklamada, "Beşiktaşlılar merak etmesin. Fırsat transferlerine çalışıyoruz." dedi.

Oyuncu ismi vererek konuşan Arat, "Fofana'yı teklif ettiler. 6.5-7 milyon euro maaş istendi. Matic 10 milyon euronun üzerine gitti. Ekitike'nin opsiyonu 30 milyon euro." ifadelerini kullandı.

Panik transferi yapmayacağını söyleyen Hasan Arat, "Ben panik transferi yapmayacağım. Merak etmesinler. Taş gibi bir takım kuracağız." şeklinde konuştu.

  • Hasan Arat
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