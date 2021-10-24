İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2021 Pazar / 18 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,6153
  • EURO
    11,2367
  • ALTIN
    553.564
  • BIST100
    1479.93
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Hasan Çavuşoğlu: Bugün Acun Ilıcalı ve Ali Koç ile maç yaptık
Spor

Hasan Çavuşoğlu: Bugün Acun Ilıcalı ve Ali Koç ile maç yaptık

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Alanyaspor'da başkan Hasan Çavuşoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

24 Ekim 2021 Pazar 22:02 - Güncelleme: 24 Ekim 2021 Pazar 22:02
ABONE OL

Süper Lig'de 10. hafta mücadelesinde Alanyaspor, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 2-1 mağlup etti.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu maçın ardından, "Bugün Acun Ilıcalı, Ali Koç ile gündüz Dereağzı'nda maç yaptık. Orada da yendik." dedi.

Hasan Çavuşoğlu ayrıca, "Bir şeyin iyi gitmeyeceğini gördüğünüz zaman, nokta koymalısınız. İki mağlubiyette hoca gönderilir mi? Kardeşim, sen benim kulübümde neler olduğunu biliyor musun? TV'den bize sallıyorsun. Bilmiyorsanız, öğretelim. Bu kulübü, ben bilirim. İyi gitmiyorsa, 1 maçta hoca gider! Hiç bir hoca ile kırgın ayrılmadık. Çağdaş Hoca ile de kötü ayrılmadık." dedi.

Hakemlere değinen başkan, "Sürekli hakemlerin üzerine giderek bu iş çözülmez. Bu şekilde gelişemeyiz. Hep beraber çözümleri bulalım." sözlerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.