Hasan Çavuşoğlu: Hakemler de işlerini yapıyorlar, bazen doğru, bazen hata olabilir

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray ile oynanan müsabakanın ardından hataların futbol içerisinde her zaman olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Corendon Alanyaspor'da Başkan Hasan Çavuşoğlu, müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın müsabaka öncesinde kendilerini yemeğe davet etmesinden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, "Galatasaray taraftarının Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı koreografisine de teşekkür ederim. Futbol sahada oynanıyor, maça iyi başlamadık. İki tane güzel ikram yaptı oyuncularımız. Futbolda bunlar var. Çok basit hatalardı. İlk yarı çekişmeli geçti. Galatasaray büyük bir takım ve kulüp bu tartışılmaz. Taraftarlar da çok kalabalıktı, takımlarını desteklemeye gelmişler. İkinci yarı hocamız değişikliklerle başladı. Rakibin bir kişi eksik kalmasıyla oyunun kontrolü bizdeydi. Bayağı pozisyon bulduk ve neticesinde 2-2 berabere bitti. Sahada oynayan her iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum." dedi.

"HATALAR FUTBOLUN İÇERİSİNDE VAR"



Müsabaka içerisinde yaşanan hakem kararlarıyla ilgili soruya cevap veren Hasan Çavuşoğlu, "Her zaman her yerde tepkiler olur. Herkesin hoşuna gitmeyebilir. Bunlar futbolda olağan şeyler. Hakemlerle alakalı kararlarla en az konuşan başkan benim. Futbolda hata hep olacak. Biz başkanlar, teknik heyetler ve futbolcular hepimiz hata yapıyoruz. Bunlar futbolun içerisinde var. Hata herkes için var. Hakemlerde işlerini yapıyorlar, bazen doğru, bazen hata olabilir." diye konuştu.

"RAKİP EKSİK KALINCA OYUNU KONTROL ALTINA ALDIK"



Geçen hafta Antalyaspor maçında da takımın iyi bir futbol oynadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Bugün de iyi futbolun devamını bekliyorduk fakat maça iyi başlayamadık. İki bariz hatadan mağlup duruma düştük. Rakip eksik kalınca oyuncu değişiklikleriyle oyunu kontrol altına aldık." sözlerini sarf etti.

"ERDEN TİMUR'UN GÖRÜŞLERİNE SAYGI DUYUYORUM"



Hafta içerisinde Galatasaray'ın yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu, "Ben hiçbir başkanın, yönetimin açıklamalarla alakalı yorum yapmam. Herkesin kendi görüşüdür, duruşudur. Görüşlere saygı duyarım. Katılırım katılmam ayrı bir şey ama hiçbir zaman yorum yapmam. Erden kardeşimiz de çok sevdiğim birisi. Futbolu iyi takip eden birisi, onun görüşüne de saygı duyarım." dedi.