Hasan Çavuşoğlu'ndan N'Sakala için çok sert Fenerbahçe ve Beşiktaş cevabı

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:51 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 18:51

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fabrice N'Sakala'nın adının Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılması üzerine A Spor canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Hasan Çavuşoğlu'nun sözleri

HANGİ TAKIMSA CEPHE ALACAĞIZ

"N'Sakala için Fenerbahçe ve Beşiktaş iddiası var. Biz tam oyuncuyla anlaşmak üzereydik ta ki bazı takımların devreye girmesine kadar. Onun teklifini kabul etmiştik ama sonra oyuncu geri adım attı. Bunu sezon sonu göreceğiz ve o takıma cephe alacağız inşallah. Biz bir ilçe takımıyız. Burada oyuncuyla anlaşmışken geri adım atılıyorsa ve bazı unsurlar devreye giriyorsa sezon sonu bakacağız. Yanlış yapan varsa ki inşallah öyle bir şey yoktur, cevabını da veririz. Biz kimsenin oyuncusuyla görüşmüyoruz. Bu doğru olmaz. Bizden Göztepe'ye giden Gassama vardı, biz anlaşamayınca devreye girdiler, öyle olmalı. Şu an gerçek yok ama bakalım duyduklarımız doğru mu göreceğiz."

5 GÜN GEÇTİ BENİ ARAMADI

"Emre Akbaba gibi, Merih gibi Vagner Love transferi gibi biz zaten bu konulara açığız. Ama anlaşırken olursa doğru olmaz. Bir kulüp başkanımıza bunu sordum ama haberim yok dedi aradan 5 gün geçti aramadı. Öyle olursa bizden en ağır cevabı alır, şu an sessiz kalıyorum. Bir de etik var, Alanyaspor oyuncusuna en tepeden bir teklif gelirse burada kalacak değil ama düşünceler çok önemli. Antrenörlerin bir takımda oynarken konuşması doğru değil."

FENERBAHÇE YAPMAZ

"Fenerbahçe'nin böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum, Ali Koç başkanım bana söylerdi bir şey olsa"