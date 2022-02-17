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Spor

Hasan Çavuşoğlu'ndan Trabzonspor maçı öncesi açıklama

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile oynayacakları maç öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

17 Şubat 2022 Perşembe 18:40 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 18:40
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Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hasan Çavuşoğlu, ligde lider durumda bulunan Trabzonspor ile önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Her takımın sahaya puan veya puanlar için çıktığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Bizim için taraftarlarımızın maça gelerek takımımızı desteklemesi çok önemli. Sadece takımlarını desteklemelerini ve başka bir şeyle ilgilenmemelerini özellikle rica ediyoruz. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden olan Galatasaray ile oynadığımız maçta bazı seyircilerin bizi üzen söylemleri oldu. Onların gerçek taraftarımız olmadığını biliyoruz. Bizim tribünlerimizde kesinlikle hiç bir takım veya futbolcu aleyhinde en küçük bir kötü söz söylenmesine karşıyız. Alanya hoşgörü şehridir. Turizmin başkentidir. Bugüne kadar en iyi şekilde misafirperverlik yaptık, bundan sonra da yapacağız. Saygı ve sevgi çerçevesinde hareket etmeliyiz." dedi.

Trabzonspor ile oynayacakları maçla ilgili de konuşan Hasan Çavuşoğlu, "Trabzonspor da Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biridir. Rakip takımların konumları bizi ilgilendirmiyor. Bizim için Aytemiz Alanyaspor'un ne yapacağı önemlidir. Taraftarlarımızın da sadece kendi takımlarını desteklemelerini rica ediyorum. Tribünleri de doldurmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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