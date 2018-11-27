Hasan Çetinkaya: Lewandowski için kulübü ile anlaşmıştık (Lech Poznan) son anda B.Dortmund’u tercih etti

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, Sarı Lacivertliler'de görev yaptığı dönemlerle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Eden Hazard bir gün Fenerbahçe’de oynayacağına söz verdi. Lewandowski için kulübü ile anlaşmıştık (Lech Poznan) son anda B.Dortmund’u tercih etti. Alabilsek "bu kim?" diyeceklerdi. Malinovsky’i çok istedik. Son anda Genk opsiyonu kullanınca alamadık. Altyapı aslında kimsenin umrunda değil. Hiçbir yatırım yok. Altınordu örneğini de konuşmak çok doğru değil. Bambaşka bir organizasyon o. Başkan çünkü kendisini adamış orada. Bunu her yerde göremezsiniz.

Türk futbolunda oyuncuların çevrelerinde bir takım halkalar oluşuyor. Çünkü oyuncuların gelirleri artıyor. Kötü örnekelr oluşuyor. Disiplinsizlik oluşuyor. İyi örnek yok mu? Tabii ki var. Emre Belözoğlu bunlardan bir tanesi. Janssen transferini gece yarısı 3'te bitirdik. Advocaat'ın da hakkını vermek lazım bu transferde. Advocaat da çok tatlı bir insandır bu arada. Gece yarısı oeparsyonuyla geldi Janssen ama sakatlığı çok büyük şanssızlıktı. Belki de şampiyonluğa mal oldu. Vitor Perreira ayrıldıktan sonra çok fazla seçenek yoktu. Advocaat'ta karar kılmıştık biz de. Bir maç dönüşü çok büyük tepki almıştı ve neredeyse taciz olmuştu Advocaat'a. O da ayrılmayı düşünüyordu ama ikna ettik ve en azından sezonu tamamladı.

(Lig Radyo)