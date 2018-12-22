Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hasan Hilmi Öksüz: Beşiktaş'a 4 atacağımızı hissetmiştim

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Beşiktaş maçının ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hasan Hilmi Öksüz alınan galibiyeti değerlendirirken hafta içi kadro dışı bırakılıp affedilen Trezeguet hakkında da konuştu.

İşte Hasan Hilmi Öksüz'ün açıklamaları:

''Maç 1-0'ken 4 gol olacağını hissetmiştim. Bu bir gönül meselesi, hissettik. Kasımpaşa bu sene iyi futbol oynuyor. Beşiktaş ve diğer büyükler bu sene kötü gidiyor. Biz daha iyi oynadık ve kazandık.

Galibiyet için sahaya çıkmıştık. Biz daha iyi olduğumuz için bugün maçı aldık.

Trezeguet kendisi özür diledi ve takıma katıldı. Bu konuyla alakalı 2 oyuncunun da sözleşmesini uzattık. İlk yarı bitmeden bir takım spekülasyonlar meydana gelmeye başladı. Bunların yanlış olduğunu herkes biliyor. Futbolcuyla görüşmeyi yeğlediler. Bu yanlış bir olaydır. Kendisi de özür diledi.

Sezon sonu bu oyuncular gidebilir. Bunlar şu anda Kasımpaşa'nın oyuncuları. Sözleşmeleri 3 yıl devam ediyor.

Suudi Arabistan'dan bir takım istedi. Oyuncuların sözleşmesinde herhangi bir opsiyon maddesi yok. 3 yıl daha Kasımpaşa'nın malı.

Başakşehir'in berabere kalmasıyla yukarıya doğru yaklaşmış oluyoruz. Büyük takımların ciddi transfer yapma şansı olmadığını da kamuoyu biliyor. Bu takım nasip olursa şampiyonluğa gider.

Devre arası transfer için arkadaşlarımız çalışıyor. Anlaşma olursa kamuoyu ile paylaşılır. Mustafa Denizli Türkiye'nin tartışılmayacak hocalarından biri. Bizim için ideal bir hocadır.''

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Atmaca füzesi Sinop’ta test edildi

Atmaca füzesi Sinop’ta test edildi

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Bilim dünyası kargaların bu sırrını çözemiyor!

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

Yoksul genç 4 Ferrari'ye çarptı

Star Gazetesi tarafından beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Star Gazetesi tarafından beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA