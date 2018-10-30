Hasan Kartal: Bülent Yıldırım verdiği ve vermediği kararlarla maçın maalesef önüne geçti

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Beşiktaş'a 4-1 yenilen Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, "10 kişiyle mücadelemiz Beşiktaş'ı korkuttu. Beşiktaş seyircisinin bile takımına tepki gösterdiği anlarda Bülent Yıldırım verdiği ve vermediği kararlarla maçın maalesef önüne geçti." dedi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında maça iyi başlayamadıklarını, 3'üncü dakikada 1-0 geriye düştüklerini, 10'uncu dakikada ise 10 kişi kaldıklarını belirtti.

Özellikle maçın ilk yarısında oyuna ortak olamadıklarını ifade eden Kartal, "İkinci yarıya ise 10 kişi mücadele etmemize rağmen çok daha istekli başladık.

Mücadele gücü çok yüksek ve iyi işler yaptık. İkinci yarıda skor 2-1'e geldikten sonra akıllı oyunumuz Beşiktaş'ın işini zorlaştırmaya başladı. 10 kişiyle mücadelemiz Beşiktaş'ı korkuttu.

Beşiktaş seyircisinin bile takımına tepki gösterdiği anlarda Bülent Yıldırım verdiği ve vermediği kararlarla maçın maalesef önüne geçti." diye konuştu.

Başkan Kartal, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin herkese eşit mesafede olması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Beşiktaş maçında Orhan Ovacıklı VAR sistemi ile oyundan ihraç edildi. Aleyhimize bir penaltı VAR sistemi ile verildi ama Vida'nın oyundan atılması gereken pozisyonda VAR sistemi devreye sokulmadı. VAR sistemi ile verilen penaltının ardından oyuncumuza sarı kart verildi. Kaçan penaltının ardından 'Yukarıda Allah var' işareti yapan oyuncumuz ikinci sarı kart ile oyundan ihraç edildi. Yukarıda Allah yok mu?"

Hasan Kartal, 9 kişi kalmış Çaykur Rizespor'un sahada varını yoğunu ortaya koyduğunu aktararak, "Sahada canla başla mücadele eden oyuncularımızı, teknik ekibimizi kutluyorum.

Sonuç ve ortam ne olursa olsun geri adım atmadan mücadele ettiler. Mücadele güçlerini maçın son anına kadar sürdürdüler. Sonuç bizim için üzücü olsa da sahaya yansıtılan ruh bize gelecek haftalar adına doğru yolda olduğumuzu göstermiştir." ifadelerini kullandı.