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Hasan Kartal örneği ile itiraz

FUTBOL Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Teknik Direktör Fatih Terim’e Kayserispor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle 4 maç ceza vermesi Galatasaray camiasını ayağa kaldırdı.

  • Star Spor
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Sarı-Kırmızılılar’ın Başkan Mustafa Cengiz’in “Bu cezanın 19.05’te açıklanması yüreğimizi yaraladı. Bu hata tesadü e açıklanamaz” açıklaması sonrası Tahkim Kurulu’na başvurma kararı aldığı ortaya çıktı. Cim-Bom’un, yapacağı savunmada Ç.Rize Başkanı Hasan Kartal’ın geçen sezon kendileriyle oynadığı maçın ardından “Silahım olsa vururdum” sözlerine rağmen 11 gün hak mahrumiyeti cezası almasını örnek göstereceği öğrenildi.

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