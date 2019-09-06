Hasan Kartal örneği ile itiraz

Sarı-Kırmızılılar’ın Başkan Mustafa Cengiz’in “Bu cezanın 19.05’te açıklanması yüreğimizi yaraladı. Bu hata tesadü e açıklanamaz” açıklaması sonrası Tahkim Kurulu’na başvurma kararı aldığı ortaya çıktı. Cim-Bom’un, yapacağı savunmada Ç.Rize Başkanı Hasan Kartal’ın geçen sezon kendileriyle oynadığı maçın ardından “Silahım olsa vururdum” sözlerine rağmen 11 gün hak mahrumiyeti cezası almasını örnek göstereceği öğrenildi.