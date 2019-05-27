Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi için bugün Fenerbahçe ile görüşeceklerini açıkladı
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe ile bugün bir görüşme yapacaklarını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 2018-19 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye doğru.
Sarı lacivertlilerin transfer listesinde olduğu bilinen Muriç için Başkan Hasan Kartal, A Spor'a konuştu. Kartal, Vedat transferi için Fenerbahçe ile bugün bir görüşme yapacaklarını açıkladı.
Kosovalı golcü, bu sezon Çaykur Rizespor adına ligde çıktığı 34 maçta 17 gol, 8 asist kaydetti.
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