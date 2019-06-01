Hasan Kartal açıklamasında, "Vedat Muriqi isteyen birkaç kulübümüz var. Kendisi de büyük kulüplere gitmek istiyor, hocamız kalmasını istiyor. Hem Rizespor'un hem Muriqi'nin mutlu olması lazım. Bunları yakalayınca olur, Vedat çalışkan bir çocuk. Kalırsa da problem yok daha mutlu olurum. 1 hafta içerisinde belli olur." dedi.

Resmi teklifler sorulurken, "Vedat için yazılı teklif sadece Toulouse'dan geldi. Galatasaray ve Fenerbahçe'den ise bana söylenen sözlü bir istek var." açıklamasını yaptı

Teknik direktör hakkında, "Hoca sorunumuz bitti. İsmail Kartal transfer çalışmalarına da başladı. Bizim hoca işinde Okan'dan dolayı geciktik ama iyi bir arkadaşımız. Rizeli bir arkadaşımız geldi şimdi. Çok çalışacak hem Rizeli hem soyadımız aynı. Çok iyi bir Rizespor kuracağız" ifadelerine yer verdi.

(Sporx)