Hasan Kartal'dan Vedat Muriç itirafı: Ali Koç'la görüşüyoruz
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe’yle görüştüklerini açıkladı.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Vedat Muriç için çok çarpıcı ifadeler kullandı.
"ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞÜRÜYORUZ"
"Vedat Muriç için bir bonservis miktarı belirlemedik. Vedat'ı isteyenler var. Transferinde kimle görüşüp bu işi noktalayacağız bunu bilmiyorum ama Ali Koç ile görüşüyoruz. Fakat Vedat konusuyla ilgili çok uzun vadeli bir şekilde görüşmedik."
"F.BAHÇE'NİN İLGİSİ VAR"
"Fenerbahçe'nin Vedat'a ilgisinin olduğunu biliyorum. Kiralık oyuncularımızdan devam edeceklerimiz var. Bunlar görüşmelerimiz neticesinde şekillenecek. Biz 12 puanla ilk yarıyı bitirdik, kulübü riske sokmamak için alacağımız oyuncuları yarım sezonluk aldık. Bunun da sebebi küme düştüğümüzde takımımızı zarara sokmamaktı."
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