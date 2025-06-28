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Spor

Hasan Kılıç, Aliağa FK'da

Aliağa FK, son olarak Pendikspor forması giyen tecrübeli futbolcu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı.

IHA28 Haziran 2025 Cumartesi 12:02 - Güncelleme:
Hasan Kılıç, Aliağa FK'da
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Transfer çalışmalarını sürdüren 2. Lig ekibi Aliağa FK, Pendikspor'dan Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı. İzmir ekibi, tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşma sağladı. Geçen sezon Pendikspor formasıyla 1.Lig'de 28 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 3 kez fileleri sarsıp 2 asist yaptı.

Daha önce Samsunspor ve Adana Demirspor'da şampiyonluk sevinci yaşayan Kılıç, Sakaryaspor, Samsunspor, Adana Demirspor ve Sincan Belediyesi Ankaraspor'da forma giydi.

Öte yandan Hasan Kılıç, 1. Lig tarihinin en fazla forma giyen futbolcusu olarak tarihe geçti.

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