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Spor

Hasan Özer: Zorlanacağız ama düşmeyeceğiz

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Altay'ı 2-1 yenen Altınordu'da teknik direktör Hasan Özer, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA14 Nisan 2023 Cuma 00:14 - Güncelleme:
Hasan Özer: Zorlanacağız ama düşmeyeceğiz
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Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, Altay maçının ardından, "Çok yetenekli oyuncularımız var ama sonuçlandırma konusunda bugün biraz zayıf kaldık." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Altınordu, konuk olduğu Altay'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hasan Özer, "İzmir derbisinde alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takım karşı karşıya geldi. Maçın başından bu yana topa sahip olan oyuna hakim olan takım bizdik. Kanatları iyi kullanıp ilk yarıda net pozisyonlar bulduk. Savunmada ciddi pozisyonlar vermedik. Altay, duran toplarda etkili olmaya çalıştı. Ayrıca dönen topları alıp ataklar yapmaya çalışan Altay da bizi tedirgin etti. Ama topu yere indiren oyunun yönünü değişen iyi hücum aksiyonları yapan bir takımımız vardı. Çok yetenekli oyuncularımız var ama sonuçlandırma konusunda bugün biraz zayıf kaldık. İkinci yarıya golle başlamak bizim için güzel bir olaydı. Golü attıktan sonra 3-5 dakika dikkatli olmamız gerekirken maalesef golü yedik. Rakibin 10 kişi olmasını değerlendirip risk aldık ve çift forvete döndük. Daha sonra kantlardan etkili olmaya çalıştık ve hayati değerde 3 puan aldık. Alt taraf cadı kazanı gibi. Zorlanacağız ama düşmeyeceğiz." diye konuştu.

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