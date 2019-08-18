Hasan Şaş yaptığı açıklamada, "Bazen zor zamanlarda ihtiyacın olan sadece şafkattir. O şefkat ki hayatını adadığın renklerden, gençliğinden, emeklerinden, hayallerinden ayrılmana izin vermez. Hiç hata yapmamış, hiç yüzün düşmemeiş, hiç hayal kırıklığı yaşamamışgibi yoluna devam etmeni birşey olmamışcasına tekrar çalışmanı sağlar o şefkat. Üzülürken üzdüğüm, kırılırken kırdığım herkesten hem özür dilerim hem teşekkür ederim. Bugün yeniden sarı kırmızı başarılar için daha çok çalışacağım ilk gün. Allah utandırmasın." dedi.