Hasan Şaş ve Fatih Terim PFDK'ya sevk ediliyor
Galatasaray’da Hasan Şaş ile Fatih Terim’in derbide yaşananlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor.
Olayların arasında yer alan, karşılaşma oynanırken de rakip kulübeye sataşmada bulunan Galatasaray Antrenörü Hasan Şaş’ın da yaşananlar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi bekleniyor.
Cim-Bom ayrıca saha ve taraftar olaylarından dolayı ceza alabilir. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim’in de, maç sonunda hakem Fırat Aydınus’a söylediklerinden dolayı PFDK’ya sevk edileceği ifade edildi.
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