Hasan Şaş ve Şükrü Hanedar PFDK'da Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehir maçındaki 'hakareti ve saldırısı' nedeniyle, Galatasaray idarecisi Şükrü Hanedar ise 'hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi