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Hasan Şaş ve Şükrü Hanedar PFDK'da

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehir maçındaki 'hakareti ve saldırısı' nedeniyle, Galatasaray idarecisi Şükrü Hanedar ise 'hakareti' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

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Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, Medipol Başakşehir maçındaki "hakareti ve saldırısı" nedeniyle, Galatasaray idarecisi Şükrü Hanedar ise "hakareti" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

PFDK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Hukuk Müşavirliği'nce 27.05.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ŞÜKRÜ HANEDAR'ın 19.05.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine

GALATASARAY A.Ş. Kulübü antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 27.05.2019 tarihinde itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Ölü taklidi yaparak polisten kurtulmaya çalıştı

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