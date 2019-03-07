15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4386
  • 6,1606
  • 224.893
  • 103.735
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Hasan Şaş'a hakarete 1500 lira ceza

Galatasaray Spor Kulübü Futbol Antrenörü ve eski milli futbolcu Hasan Gökhan Şaş'a sosyal medya hesabı twitter'dan hakaret eden tutuksuz sanık Murat Koç (42) ilk duruşmada bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Para cezası ertelendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Murat Koç ve şikayetçi Hasan Gökhan Şaş katılmadı. Hakim, sanık Koç'un Sivas'ta talimatla ifadesinin alındığını açıkladı. Sanık Koç'un ifadesinde  suçlamaya konu tweeti kendisinin attığını söylediği ifade edildi. Söz alan Hasan Gökhan Şaş'ın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini belirtti. Davayı karara bağlayan mahkeme, "Hakaret"  suçundan sanık Koç'u bin 500 TL adli para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.  
 
İDDİANAME
 
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hasan Şaş'ın Galatasaray Futbol Klübü yardımcı antrenör olarak görev yaptığı 4 Aralık 2018 tarihinde Sivasspor - Galatasaray futbol karşılaşması sırasında sinirlenen Sivasspor taraftarı olan şüpheli Murat Koç'un twitter üzerinden hakaret içeren mesaj yazdığı anlatılıyordu. İddianamede şüpheli Murat Koç'un 3 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyordu. 
 
DHA

Başkan Erdoğan 6 Mart Çarşamba 21.00´de, 24 ve 360 ortak yayınında

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

E-devlette yeni dönem, 2 ay içinde başlıyor

Diyarbakır’da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe

Diyarbakır’da terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe

Bakan Albayrak: Yüzde 50 üzerinde bir düşüş var

Bakan Albayrak: Yüzde 50 üzerinde bir düşüş var

22 bin 800 ton Uranyum üretecek

22 bin 800 ton Uranyum üretecek

Yunanistan'da gözaltına alınan Kalinin davasında karar

Yunanistan'da gözaltına alınan Kalinin davasında karar

Devlet alacağı için Yahya Murat Demirel’e dava açabilir

Devlet alacağı için Yahya Murat Demirel’e dava açabilir

İran: Ruslar İsrail tarafını tercih etti

İran: Ruslar İsrail tarafını tercih etti

'Fotoğrafçı sen bizi 'CHP’li değilmişiz gibi' çek'

'Fotoğrafçı sen bizi 'CHP’li değilmişiz gibi' çek'
 

POPÜLER HABERLER

Ford´un ülkemizdeki en güçlü pikapı Ford Ranger Wildtrack modelini test ettik.

Ford´un ülkemizdeki en güçlü pikapı Ford Ranger Wildtrack modelini test ettik.

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Adana... İşte son seçim anketi

İstanbul, İzmir, Eskişehir, Antalya, Adana... İşte son seçim anketi

İşte en güzel resimli Regaip Kandili mesajları

İşte en güzel resimli Regaip Kandili mesajları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA