Hasan Şaş'tan Hüseyin Göçek'e büyük tepki
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yardımcı antrenör Hasan Şaş, çılgına döndü.
Ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar sebebiyle ceza alan ve maçı tribünden takip eden Hasan Şaş, hakem Hüseyin Göçek'in Konyaspor lehine çaldığı penaltı düdüğü sonrasında çok sinirlendi.
Hakem Göçek, müsabakanın 88. dakikasında Serdar Aziz'in Skubic'e yaptığı müdahaleyi penaltı olarak değerlendirirken, karşılaşmayı tribünden takip eden Şaş, bu karara büyük tepki gösterdi.
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