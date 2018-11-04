Hasan Şaş'tan olay paylaşım: Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbide rakip futbolcu Skrtel'e fiziksel temasta bulunan Hasan Şaş, sosyal medya hesabından olay bir paylaşım yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde maç sonu yaşanan kavgada Skrtel'e yaptığı fiziksel temas sonrasında ağır eleştirilere maruz kalan yardımcı antrenör Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepkilere yanıt verdi.
Hasan Şaş, sosyal medya hesabından, ”Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne şah, ne sultan” paylaşımını yaptı.
Öte yandan bu paylaşım, sarı-kırmızılı taraftarlarca beğeni kazanırken, birçok Fenerbahçeli Şaş'ın ifadelerini eleştirdi.
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