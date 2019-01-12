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Hasan Yavuz Bakır: Bizim ilgilendiğimiz Marcao, Galatasaray'ın transfer ettiği Marcao değil

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, transfer gelişmeleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

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Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, A Spor'da canlı yayınına bağlanarak transfer gelişmeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Hasan Yavuz Bakır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Eren Derdiyok kadromuzda olsun isterdik"

"Eren Derdiyok kadromuzda olsun isterdik. Çok başarılı bir oyuncu. Ama biz bu mevkide transferimizi gerçekleştirdik. Prejuce Nakoulma'yı aldık. Kadromuzda Vedat Muriç de var. Forvet transferini kapattık."

"Bizim ilgilendiğimiz Marcao, Galatasaray'ın transfer ettiği Marcao değil"

"Sezon başında Marcao adında Brezilyalı bir futbolcuyla ilgilendiğimiz doğru. Ancak bizim ilgilendiğimiz Marcao, Galatasaray'ın transfer ettiği Marcao değil. Bir isim benzerliği ile karışıklık yaşanmış. Bizim ilgilendiğimiz Marcao orta saha oyuncusuydu. Bu yüzden Galatasaray'ın aldığı oyuncuyla ilgilenmedik."

"Aatif ile ilgileniyoruz ama..."

"Transfer çalışmalarımız farklı bölgeler için devam ediyor. Fenerbahçe'den Aatif Chahechouhe ile ilgileniyoruz. Transfer etmek istiyoruz ama Fenerbahçe ile henüz anlaşma sağlayamadık. Galatasaray'dan Muğdat Çelik ve Ahmet Çalık ile de ilgilenmiştik ama o konular da artık kapandığı için açıkça söyleyebilirim."

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