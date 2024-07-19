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Spor

Hasan Yücel müjdeyi verdi! Anderson Talisca transferi için kapı aralandı

Beşiktaş'ta transfer operasyonunu yöneten ikinci başkan Hasan Yücel siyah beyazlıları heyecanlandıran müjdeyi verdi. Takımdaki son durum hakkında konuşan Yücel, 'Muçi'nin takımdan ayrılmasıyla Talisca ismi gündeme gelebilir. Ama daha iyileri de olabilir.' dedi. İşte detaylar...

Akşam19 Temmuz 2024 Cuma 09:07 - Güncelleme:
Hasan Yücel müjdeyi verdi! Anderson Talisca transferi için kapı aralandı
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Yaz transfer dönemine Rafa Silva, İmmobile gibi iddialı isimlerle giriş yapan Beşiktaş'ta yeni takviyeler merak konusu.

Transfer operasyonunun başında olan İkinci Başkan Hüseyin Yücel, taraftarları heyecanlandıracak Talisca açıklaması yaptı. TFF seçimiyle ilgili de konuşan Yücel şunları söyledi: "Biz iki adaya da imza vermedik, ortada durduk. Sonuçta seçilen başkan ile çalışıyorsunuz. Önemli olan şeffaf ve adil bir yönetim anlayışını görmemiz. Daniel Amartey için Suudi Arabistan'dan resmi teklif geldi ve biz kabul ettik. Muçi'nin takımdan ayrılması Talisca ismi gündeme gelebilir. Ama daha iyileri de olabilir. Zenit'ten Wendel'e bir ilgimiz yok. Oyuncuyla ilgili bir temasımız olmadı." Öte yandan Başkan Hasan Arat, Cenk Tosun'un F.Bahçe'ye gitmesiyle ilgili şu yorumu yaptı: "Cenk'in kararına saygı göstermek lazım. Bizim planlarımız başka. Hocamız iki genç oyuncu Semih ve Mustafa'ya şans vermek istiyor."

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