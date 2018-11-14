Hasani Ali Kaldırım: Cocu ve Koeman'ı kıyaslamak benim görevim değil

Fenerbahçe’nin ve A Milli Takım’ın kaptanlarından Hasan Ali Kaldırım, Haber Global’den Yağız Sabuncuoğlu’nun sorularını yanıtladı. A Milli Takım’daki değişimin Fenerbahçe’deki değişimle benzediğini söyledi.

FENERBAHÇE VE A MİLLİ TAKIM’DAKİ DEĞİŞİM BENZER

Çok genç arkadaşlarımız var. Her kampta aramıza yeni isimler katılıyor. Burada güzel bir ortam oluşmaya başladı. Onların da tecrübe kazanması biraz zaman alacak. Böyle değişiklikler sancılı geçebiliyor. Milli takımdaki durumun benzeri Fenerbahçe'de de yaşanıyor. Sezon başında herkes gördü. O yüzden Milli Takım'ın da zamana ihtiyacı var. Çok karakterli ve genç oyunculara sahibiz. Milli forma artık onlara emanet.

BİREYSEL OYUN BİZE NEGATİF YANSIDI

Takım halinde son maçlarda çok daha kompakt oynamaya başladık. Beraber hareket etmeye başladık. Daha önceki dönemde bu durum böyle değildi. Bazı maçlarda bireysel oynadık. Maalesef o durum da bize negatif olarak geri dönüş sağladı. Son 3 maçta güzel bir çıkış yakaladık.

COCU VE KOEMAN FUTBOLU FARKLI YORUMLUYOR

İki teknik adam da insan olarak çok iyi ve sevdiğim hocalar. İkisinin de kendine ait özellikleri var. Futbolu farklı yorumluyorlar. Bu da normal. Cocu ve Koeman'ı kıyaslamak benim görevim değil. Başkalarını görevi.

ARTIK TAKIMDA HERKES BİRBİRİ İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Takımın kaynaşması için kaptanlar olarak birçok şey yapıyoruz. Takımda ve Samandıra'da şu anda çok güzel bir ortam var. Tüm takım birbiriyle kaynaştı. Bu durum da sahaya yansıdı. Artık herkes birlikte ve birbirleri için mücadele ediyor. Sahaya biri düştüğünde hemen onu gidip birisi kaldırıyor. Takım içindeki dostluk pekişti. Evet bu biraz zaman aldı. Ama sonunda başardık. Fenerbahçe'yi çok güzel günler bekliyor.

KAPTANLAR OLARAK ÖZEL ORGANİZASYONLAR YAPIYORUZ

Takıma birçok oyuncu katıldı. Ülkeyi tanıyan isimler de geldi tanımayan isimler de geldi. Bu da alışma sürecini uzattı. Biz de kaptanlar olarak onların takıma alışması için özel çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

FENERBAHÇE İÇİN ARTIK SORUMLULUK ALMAK ZORUNDAYIM

İlk geldiğim gün nasıl çalışıyorsam bugün de aynı şekilde özveriyle çalışıyorum. Fenerbahçe'de sorumluluk almak zorunda olduğum bir dönemdeyim. Takımın kaptanlarındanım. Bunu da son haftalarda yaptım. Profesyonelce yaşayan bir insanım. İşim her şeyden önemli. Fenerbahçe için sorumluluk almaya ve savaşmaya devam edeceğim.

MİLLİ FORMA ARTIK GENÇLERİMİZE EMANET

Gruptan çıkma şansımızı maalesef kaçırdık. İsveç maçında hem onlar hem de bizler için final maçı. Ülkemizde oynayacağımız için Konya şehrinin desteğiyle kazanmak istiyoruz. İlk maçta da gördük. İsveç fizik gücü yüksek ve çok koşan bir ekip. Kendi sahamızda oynayacağımız için daha avantajlı taraf olduğumuzu düşünüyorum. Bu maçta 3 puanı almak zorundayız. Bu bir istek değil, dediğim gibi zorunluluk.