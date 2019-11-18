Hasic’e indirim baskısı

KARTAL’DA eski yönetimin geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Ajdin Hasic’in imza parası sorun oldu. 18 yaşını yeni dolduran Bosnalı oyuncu ile sezon başında profesyonel sözleşme imzalanamamış, imza ocak ayına kalmıştı. Hasic 7 Ekim’de 18 yaşını doldurdu, ancak Başkan Ahmet Nur Çebi bu oyuncu için yapılan anlaşmada 3 milyon euro imza ve menajerlik parası olduğunu öğrenince inceleme başlattı.Bu parayı fazla bulan Çebi’nin yöneticilere indirim yapılması için talimat verdiği belirtildi. Yönetim de Hasic ve menajerden indirim talep etti.