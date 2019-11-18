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Hasic’e indirim baskısı

Beşiktaş yönetimi, bonservis bedelsiz alınan 18 yaşındaki futbolcunun 3 milyon euro imza parası olduğunu öğrenince harekete geçti. Hasic ve menajerinden indirim istendi.

  • Star Spor
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KARTAL’DA eski yönetimin geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı Ajdin Hasic’in imza parası sorun oldu. 18 yaşını yeni dolduran Bosnalı oyuncu ile sezon başında profesyonel sözleşme imzalanamamış, imza ocak ayına kalmıştı. Hasic 7 Ekim’de 18 yaşını doldurdu, ancak Başkan Ahmet Nur Çebi bu oyuncu için yapılan anlaşmada 3 milyon euro imza ve menajerlik parası olduğunu öğrenince inceleme başlattı.Bu parayı fazla bulan Çebi’nin yöneticilere indirim yapılması için talimat verdiği belirtildi. Yönetim de Hasic ve menajerden indirim talep etti.

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